Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами поручил главам регионов проработать введение дополнительных ограничений по примеру Москвы и Подмосковья.

Глава кабмина попросил губернаторов внимательно отнестись к опыту столичных коллег, сообщает ТАСС 30 марта. Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

По словам премьер-министра, за исключением тех случаев, когда необходима срочная медпомощь или нужно купить продукты, самоизоляция поможет уберечь людей от заражения коронавирусом, пишет в понедельник, 30 марта, «Газета.ру».

Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.

Накануне власти Москвы обязали граждан столицы вне зависимости от возраста не покидать свои дома. В настоящее время во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.

По состоянию на 30 марта, число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

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