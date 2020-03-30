Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами поручил главам регионов проработать введение дополнительных ограничений по примеру Москвы и Подмосковья.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

Глава кабмина попросил губернаторов внимательно отнестись к опыту столичных коллег, сообщает ТАСС 30 марта. Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

По словам премьер-министра, за исключением тех случаев, когда необходима срочная медпомощь или нужно купить продукты, самоизоляция поможет уберечь людей от заражения коронавирусом, пишет в понедельник, 30 марта, «Газета.ру».

Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.

Накануне власти Москвы обязали граждан столицы вне зависимости от возраста не покидать свои дома. В настоящее время во всех регионах России действует режим повышенной готовности — ограничено проведение массовых мероприятий, в школах и вузах объявлены каникулы.

По состоянию на 30 марта, число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле просчитали экономические потери от режима изоляции
В Кремле оценили работу ведомств по возвращению россиян из-за границы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020