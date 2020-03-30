Липецкие инфекционисты получат «губернаторский миллион»

В Липецкой области врачи-инфекционисты могут претендовать на все меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законом. Их включили в список дефицитных специальностей области.

Как поясняет Lipetskmedia, речь идет о предоставлении социальной выплаты на покупку или строительство жилья, ежемесячной компенсации за наем жилья фельдшерам и медикам областных госучреждений, которые расположены на территории муниципальных районов, врачам дефицитных специальностей госорганизаций Липецка и Ельца.

Социальная выплата «губернаторского миллиона» предусмотрена врачам, которые впервые устроились на работу на территории Липецкой области по специальности, отнесенной к дефицитным.

Агентство уточняет, что сейчас амбулаторные и стационарные звенья Липецкой области укомплектованы врачами-инфекционистами на 52,8% от штатной численности. Меры поддержки направлены на устранение кадрового дефицита и привлечение в регион специалистов.

26 марта губернатор Подмосковья заявлял, что региональные власти намерены ежемесячно начислять доплаты врачам, которые работают с зараженными коронавирусом, в размере 50 тыс. рублей. Медсестры будут получать дополнительно каждый месяц 30 тыс. рублей.