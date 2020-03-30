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Жители Томска выберут название для нового общежития

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В Томске стартовало голосование за название нового общежития университета. В нем могут принять участие все, кто имеет отношение к вузу.

Общежитие Томского государственного университета начали строить на улице Аркадия Иванова в 2018 году. Оно состоит из двух корпусов по 12 и 15 этажей. Общежитие рассчитано более чем на 1 тыс. мест, сообщает РИА «Томск».

Жители Томска прислали более 150 вариантов названия для общежития. Специальная комиссия, в состав которой вошли представители студенческого совета, профкома, юристы и лингвисты, отобрала пять лучших названий: «Маяк», «Облака», «Эверест», «Флагман» и «Эврика».

С 30 марта по 5 апреля включительно жители города могут проголосовать за понравившийся вариант на сайте университета, а также в его группах в социальных сетях.

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