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Рада отказалась назначить Марченко главой минфина Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины отказалась назначить на должность министра финансов бывшего замглавы администрации президента Сергея Марченко. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Страна.ua».

За это решение проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также рада провалила назначение Максима Степанова на должность министра здравоохранения. За проголосовали только 217 депутатов.

Марченко окончил Академию государственной налоговой службы Украины по специальности «Управление государственными финансами». На госслужбе он с 2002 года.

Ранее, в понедельник, парламент Украины по итогам голосования уволил Игоря Уманского с поста главы министерства финансов страны. Он возглавлял минфин Украины с 4 марта 2020 года.

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