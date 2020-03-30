Отделку вестибюля завершили на станции «Беговая» в петербургском метро

На станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге рабочие завершили отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле № 2. Об этом сообщает пресс-служба «Метростроя».

Сейчас метростроители начали демонтировать плитку в переходе в вестибюле № 1. Плитку здесь заменят на стекломагнезитовые панели, уточняет телеканал «78».

Станция «Беговая» является конечной станцией Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена, а также самой западной станцией метро в России. Ее открыли в мае 2018 года перед чемпионатом мира по футболу.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге в стенах наземного павильона станции метро «Чкаловская» нашли древние окаменелости. Палеонтологи считают, что их возраст составляет от 444 млн до 485 млн лет.