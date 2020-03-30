Прямой эфир

Отделку вестибюля завершили на станции «Беговая» в петербургском метро

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге рабочие завершили отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле № 2. Об этом сообщает пресс-служба «Метростроя».

Сейчас метростроители начали демонтировать плитку в переходе в вестибюле № 1. Плитку здесь заменят на стекломагнезитовые панели, уточняет телеканал «78».

Станция «Беговая» является конечной станцией Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена, а также самой западной станцией метро в России. Ее открыли в мае 2018 года перед чемпионатом мира по футболу.

В феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге в стенах наземного павильона станции метро «Чкаловская» нашли древние окаменелости. Палеонтологи считают, что их возраст составляет от 444 млн до 485 млн лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Санкт-Петербурга смогут ездить на метро со скидкой до конца года
Метро Петербурга перевезло 555 млн пассажиров в 2019 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020