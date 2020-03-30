Глава района на Ямале попал в пробку из оленей

Глава Приуральского района ЯНАО Иван Сакал угодил в пробку, которая образовалась из-за стада оленей. Затор возник на трассе при въезде в село Аксарка.

Чиновник выложил видео происходящего на своей странице в Instagram. На кадрах видно, как несколько десятков животных идут по дороге, мешая движению автомобилей в обе стороны. Как рассказал Сакал ИА «Ура.ру», такая картина наблюдалась в 4 км от въезда в село.

Глава района предположил, что стадо оленей двинулось на Север. Но, сказал Сакал, риска для автомобилистов в связи с этими миграциями нет, поскольку световой день уже достаточно длинный.

Агентство утверждает, что подобные случаи встречи автомобилистов с оленями не редкость для Ямала. Так, в январе стадо преследовало депутата местного законодательного собрания Андрея Кузнецова. Видео этой «погони» стало вирусным за небольшой промежуток времени.