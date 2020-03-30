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Более 2 млрд рублей поступило в ЕАО из бюджета РФ

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Доходная часть бюджета Еврейской автономной области увеличена на 2,12 млрд рублей. Изменения внесены в связи с крупным поступлением из федеральной казны. Такую сумму ЕАО получает впервые. Как отметила председатель регионального парламента Любовь Павлова, это в том числе результат взаимодействия врио губернатора Ростислава Гольдштейна с властями РФ.

Как отмечает ИА ЕАОMedia, 928 млн и 63,6 млн рублей — это межбюджетные трансферты и субсидии соответственно. Они носят целевой характер. Оставшиеся 1,13 млрд рублей являются дотациями на обеспечение сбалансированности бюджета ЕАО. Эти средства направлены на социально значимые расходы и погашение кредиторской задолженности области.

Из них 344,2 млн рублей — на заработную плату работникам бюджетной сферы, 380,8 млн рублей — на уплату страховых взносов в ФОМС за неработающее население, 206 млн — на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан. На сокращение кредиторской задолженности выделено 200 млн рублей.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин подписал закон o федеральном бюджете страны на 2020–2022 годы. Доходы бюджета утверждены на уровне 20,379 трлн рублей в 2020 году, 21,247 трлн и 22,058 трлн в 2021 и 2022 годах соответственно.

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