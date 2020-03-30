Умер предполагаемый виновник хлопка газа в многоэтажке в Перми

Предполагаемый виновник хлопка газа в многоэтажном доме в Перми умер. Об этом 30 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на краевое управление СК РФ.

«Накануне он скончался. Несмотря на это, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы», — рассказали агентству.

20 марта в Перми на улице Чернышевского в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа.

Несущие конструкции здания повреждены не были, в доме выбиты окна. Сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек.