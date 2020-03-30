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Жители Челябинска пожаловались на «пылевые бури»

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Жители Челябинска обратили внимание на сильные «пылевые бури», начавшиеся из-за грязи, скопившейся вдоль дорог и на тротуарах. Они опасаются, что такие явления спровоцируют аллергию, а это, в свою очередь, приведет к увеличению вероятности заразиться коронавирусом.

Как пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на очевидцев, власти убирают грязь только в самом центре города, да и то не везде. Грязь вдоль проезжей части есть даже у резиденции губернатора на улице Цвиллинга.

Между тем, по словам вице-мэра по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, подрядчики 30 марта отчитались о вывозе за неделю более 1,5 тыс. т грязи с прилотковой части дорог. Пыль якобы убирают шесть автопылесосов, а 300 рабочих чистят улицы вручную.

Однако Сергей Сихарулидзе, управляющий ООО «Строймеханизация», основного подрядчика по уборке улиц, утверждает, что работать начала только одна поливомоечная машина. Причем контрактом предусмотрена мойка только водой, без дезинфицирующих растворов.

Глава администрации Наталья Котова пообещала выделить дополнительные деньги на обработку улиц. Также в пресс-службе администрации уточнили, что еще один подрядчик, «Урало-Сибирская компания», уже дезинфицирует надземные и подземные пешеходные переходы.

По данным на 28 марта, в Челябинской области было зарегистрировано 10 новых инфицированных коронавирусом.

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