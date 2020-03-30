Госдума рассмотрит законопроекты о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Государственная дума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты, направленные на ужесточение административной и уголовной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Завтра на заседание Государственной думы, которое начнется раньше обычного (в 10:00), планируется вынести на рассмотрение пакет законопроектов, направленных на оказание поддержки семьям с детьми, предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации, а также изменения в Уголовный кодекс, ставящие своей целью повышение ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Аналогичные изменения планируется внести и в КоАП», ― приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Ранее в этот день стало известно, что максимальный штраф за нарушение карантина в России составит 1 млн рублей. Также в понедельник в Крыму возбудили первое уголовное дело в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.