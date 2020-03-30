Изменения внесли в проект планировки из-за будущего отеля в Омске

В Омске специально к молодежному чемпионату мира по хоккею, запланированному на 2023 год, построят четырехзвездочную гостиницу. Отель появится на улице Щербанева. Для этого власти изменят вид разрешенного использования участка земли в границах улиц Гагарина – Карла Либкнехта – Газетный переулок – Чехова.

Как уточняет ИА «Город55», заказчиком строительства является ООО «Ф-Консалтинг». В его собственности и находится здание, которое планируется превратить в отель на 120 мест и ресторан. В соответствии с существующим планом планировки это сделать невозможно. Однако работы на объекте уже начались.

Разработчики проекта, ООО «Главомскархитектура», предложили скорректировать наименование функциональных зон и дополнить их формулировкой «Гостиничное обслуживание».

В городской администрации заявили, что сейчас проект должен пройти процедуру публичных слушаний, а затем получить положительную экспертизу проектной документации и разрешение на строительство.

Гостиница должна появиться в 2021 году. Она примет участников и гостей молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Он состоится в Новосибирске и Омске.