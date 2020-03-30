Мурашко назвал количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

В России 32 пациента, у которых диагностировали коронавирус, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 30 марта заявил глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

По словам министра, в общей сложности в России находится 1,5 тыс. пациентов в 18 регионах страны. Из них 32 — в тяжелом состоянии, и им требуется особо пристальное внимание, передает ТАСС.

Также он заявил, что в стране подготовлено около 78 тыс. коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом. Мурашко отметил, что в настоящий момент некоторым учреждениям требуется провести мероприятия по переводу дополнительного оборудования, освобождающегося при сокращении плановых объемов профилактики.

«Мы направили письмо правительству Москвы по перепрофилированию федеральных коек. К концу недели нами будут подготовлены еще минимум два учреждения, которые полностью будут переведены на режим работы с данной категорией пациентов. Мы компенсируем медицинским персоналом и лекарственными препаратами деятельность данных учреждений», — сказал Мурашко.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны. Ранее в понедельник стало известно, что во Владимирской области скончался пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

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