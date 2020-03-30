В России число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на 302

В России число случаев заражения корнавирусом увеличилось на 302. Общее количество инфицированных в стране достигло 1836 человек. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает оперштаб.

Новые случаи выявлены в 35 регионах страны, в том числе 212 — в Москве, 15 — в Коми, 7 — в Московской области, 8 — в Санкт-Петербурге. Всего заражения обнаружены в 71 регионе страны.

По данным оперштаба на пятницу, 30 марта, от заражения коронавирусом в стране умерли девять человек, выздоровели 66 пациентов.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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