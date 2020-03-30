Клещи покусали восьмерых жителей Тюмени с начала сезона

В Тюмени жертвами клещей с начала весны стали восемь человек. Все они обращались за медицинской помощью в областную инфекционную больницу. Четверо сделали это 29 марта.

Как сказала порталу «Наш город» пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, клещи — это еще один повод, кроме карантина, ограничить посещение лесов и парков. В ведомстве попросили не создавать дополнительную нагрузку на инфекционную больницу.

В медучреждении, в свою очередь, сообщили, что каждый год с присасыванием клещей за помощью к врачам обращаются около 4,5 тыс. человек.

27 марта сообщалось, что в Иркутской области с начала сезона активности клещей за медицинской помощью обратились 13 человек.