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«Ингосстрах» объявил о сотрудничестве с Российским обществом хирургов

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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«Ингосстрах» заключил при участии и посредничестве «МАИ — Страховые Брокеры» (дочерней компании международного страхового брокера и консультанта MAI CEE Ltd.) договор коллективного страхования ответственности врачей с Российским обществом хирургов (РОХ).

Программа страхования предусматривает защиту специалистов на случай возникновения расходов, которые врач понес или должен будет понести в связи с возможным привлечением его к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ, не связанным с умыслом, а также регрессных требований со стороны работодателя.

Помимо того, программа включает в себя помощь адвокатов при возбуждении уголовных дел и регрессных исках со стороны медучреждений, а также покрытие в отношение возмещения морального вреда.

С 1 января 2020 года присоединение к коллективному договору страхования стало обязательным условием членства в РОХ, а страхование включено в сумму ежегодного членского взноса.

«Ингосстрах» возмещает расходы, связанные с правовым урегулированием спорной ситуации, специалисты профильной коллегии адвокатов работают непосредственно с пострадавшими пациентами и защитой интересов врачей – членов общества. В процесс урегулирования также включена горячая линия юридической помощи РОХ, что позволяет предотвратить возможные случаи привлечения врача к ответственности, а также получить необходимые консультации по действиям в случае возникновения подобных ситуаций.

«В последние годы количество дел, связанных с уголовным преследованием врачей, растет, особенно это касается специальностей высокого риска, таких как хирургия, акушерство и реанимация», — пояснил начальник управления страхования ответственности СПАО «Ингосстрах» Дмитрий Шишкин. Участниками программы с РОХ стали более 650 специалистов.

В настоящее время в «Ингосстрахе» застрахована профессиональная ответственность более 25 тыс. медицинских работников, в том числе и в рамках областных ассоциаций врачей.

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