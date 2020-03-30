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Паводок раньше срока ожидается в Новосибирской области

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В Новосибирской области вскрытие рек ожидается на несколько дней раньше обычного срока. В регионе ведется подготовка к паводку.

По оценке специалистов, ледяной покров вскроется во второй декаде апреля, что на несколько дней раньше обычного срока. При этом запасы снега превышают норму в полтора раза. На водоемах проводится мониторинг, при необходимости будут проводиться взрывные работы для вскрытия льда. Об этом сообщает vn.ru.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уточнил, что нынешняя погода может благоприятно сказаться на дальнейшей ситуации. Сейчас идет вымораживание лишней влаги.

На территориях населенных пунктов в Убинском, Карасукском, Черепановском районах, Бердске и Искитиме идет работа по понижению уровня грунтовых вод. Новосибирское водохранилище работает в штатном режиме. На реке Туле в поселке 8 Марта завершен первый этап ремонта плотины.

Ранее сообщалось, что в Самарской области после снегопада в последней декаде марта высота снежного покрова превысила норму на 40%.

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