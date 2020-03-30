СМИ узнали о намерении Минфина запретить госкомпаниям штрафовать поставщиков в 2020 году

Минфин России подготовил проект директив госкомпаниям о неприменении штрафных санкций к поставщикам в 2020 году. Об этом 30 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с положениями документа.

Речь идет о случаях неисполнения обязательств по контрактам из-за последствий пандемии коронавируса. Директивы также предусматривают возможность изменения условий контрактов, в частности срока их исполнения и цены в том случае, если это обусловлено последствиями распространения коронавируса.

Ранее, 30 марта, стало известно, что правительство России окажет адресную помощь ряду компаний в связи с распространением коронавируса. В частности, речь идет о нескольких предприятиях индустрии развлечений, общепита, туризма, культуры и физической культуры. Еще помощь будет оказана фирмам автомобильной и авиационной сфер.

Как сообщает статистический ресурс Worldometer, на 30 марта число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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