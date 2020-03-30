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В Гидрометцентре сообщили о потеплении с 1 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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С 1 апреля температура в Москве будет постепенно расти. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дневные температуры начнут постепенно повышаться со среды. Уже в среду будет +3...+5 °С», — цитирует синоптика ТАСС.

По его словам, температура ежедневно будет расти на несколько градусов.

Ранее в этот же день Вильфанд объяснил причины резкого похолодания в европейской части страны. Он отметил, что холодную погоду обусловит барическое образование, пишет RT.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на понедельник в Москве пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.

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