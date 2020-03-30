Историческое здание сгорело в Тобольске

В Тобольске 29 марта произошел крупный пожар в здании старой постройки. Речь идет о доме на улице Мира. Обошлось без пострадавших.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на управление МЧС по Тюменской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 17:51. Пожар возник в нежилом строении размером 25 м х 17 м. Огонь повредил кровлю и потолочные перекрытия на площади 475 кв. м.

Лишь в 23:20 пожарным удалось справиться с возгоранием. На месте работали 6 единиц техники и 18 человек личного состава. Причину случившегося устанавливают дознаватели.

30 марта сообщалось о взрыве бытового газа в высотном жилом доме в Екатеринбурге. Из здания было эвакуировано 55 человек, в том числе 20 детей. Установлено, что хлопок газа произошел на балконе на шестом этаже дома.