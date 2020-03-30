Аксенов пригрозил закрыть рынки и ярмарки в Крыму

В Крыму в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения коронавиуса могут быть закрыты сельскохозяйственные ярмарки и продовольственные рынки. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«За сегодня ситуацию всю мониторим. Там, где не соблюдается режим, ярмарочных мероприятий не будет. В ущерб безопасности никто этого делать не будет <…> Если не будет соблюдаться режим (санитарно-эпидемиологических правил. ― Ред.), то рынки тоже будут закрыты. Они не станут очагом распространения инфекции, как бы кому-то ни хотелось, чтобы рынки работали», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что в Крыму возбудили уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил») в отношении мужчины, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции. В результате оказался заражен сотрудник местного медцентра.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов проработать возможность введения режима самоизоляции.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом, при этом девять человек скончались, а еще 66 ― выздоровели. За последние сутки было выявлено 302 новых случая в 35 регионах страны.

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