Два человека погибли и один пострадал при пожаре в Ижевске

В Ижевске (Удмуртская Республика) при пожаре погибли двое мужчин, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Пожар произошел в воскресенье, 29 марта, в одном из домов на улице Карла Маркса. После тушения спасатели обнаружили тела 54-летнего и 64-летнего мужчин. Еще один мужчина в возрасте 42 лет был госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения, пишет ИА «Сусанин».

Как выяснилось, все трое не имели постоянного места жительства и злоупотребляли алкоголем. Наиболее вероятной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении в пьяном состоянии.

По факту произошедшего организована проверка. Обстоятельства пожара устанавливаются.

27 марта сообщалось, что число погибших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге увеличилось до восьми. Отмечается, что в доме загорелись подъезд и кровля. До прибытия пожарных из горящего здания смогли самостоятельно эвакуироваться 10 человек.