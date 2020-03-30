Круглосуточное дежурство ввели на дорогах в Алтайском крае из-за паводка

В Алтайском крае ввели круглосуточное дежурство на участках дорог, где возможно подтопление из-за паводка. К мобилизации готовы 112 единиц техники.

По данным управления федеральных дорог «Алтай», подтопления возможны на семи участках дорог. Длина наиболее протяженного участка составляет 10 км, он находится между Быстрянкой и Сростками. Об этом сообщает altapress.ru. Также сложная паводковая обстановка возможна в Тальменском районе.

На трассах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан подрядные организации очистили от снега верх земляного полотна, водоотводные сооружения и водопропускные трубы. На реках по периметру опор мостов проводят нарезку борозд, чтобы обезопасить переправы во время ледохода.

В Алтайском крае и Республике Алтай сформировали оперативные бригады. К мобилизации готовы 112 единиц техники и 73 специализированные машины.

Ранее сообщалось, что в Самарской области составили перечень территорий, где наиболее вероятен паводок. После снегопада в последней декаде марта высота снежного покрова превысила норму на 40%.