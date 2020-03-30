Два человека погибли при пожаре в Псковской области

В Псковской области проводится проверка по факту возгорания в частном доме. На месте пожара обнаружены тела двух человек.

Сообщение о пожаре поступило из деревни Крымы в Опочецком районе. Огонь охватил частный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили обгоревшие тела двух человек. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри дома. Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Мордовии загорелась сухая трава, и пламя перекинулось на пять жилых домов и 14 хозяйственных построек. В тушении крупного пожара были задействованы 75 человек.