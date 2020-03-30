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В московском отеле обокрали художницу Алису Иоффе

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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У художницы Алисы Иоффе украли iPad и аксессуары к нему в московском отеле. Об этом 30 марта агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошел 29 марта в отеле «Рихтер» на Пятницкой улице. По словам заявительницы, кто-то похитил у нее iPad, клавиатуру и стилус Apple Pencil, оставленные без присмотра на подоконнике. Ущерб составил 120 тыс. рублей. Прибывшие на место полицейские изъяли отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело о краже.

Алиса Иоффе — российская художница, чьи работы находятся в частных и музейных коллекциях. Провела более десятка персональных выставок.

Ранее 30 марта сообщалось, что выставочную фигуру лошади украли рядом с галереей в центре Москвы. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил выставочную фигуру лошади и скрылся с ней в неизвестном направлении. В МВД проводят проверку по факту случившегося.

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