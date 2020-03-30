Более 4 тыс. новых случаев коронавируса обнаружено в ФРГ за сутки

Число заболевших коронавирусом в ФРГ достигло 62 440. Такую информацию передает издание ZEIT ONLINE в понедельник, 30 марта.

Сообщается, что за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 4304 человек. В результате заболевания в стране на сегодняшний день скончался 541 человек, выздоровели более 5 тыс.

Средний возраст инфицированных в Германии, по словам профессора Лотара Вилера из Института Роберта Коха, составляет 46 лет, а средний возраст погибших от заболевания ― 81. При этом среди зараженных 54% мужчин и 46% женщин, передает BILD.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области, а утром 30 марта скончался пациент с коронавирусом в Коммунарке.

По данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных в мире превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели более 151 тыс.

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