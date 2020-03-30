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Госдума рассмотрит проект о праве кабмина вводить режим ЧС сразу в трех чтениях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции попросил нижнюю палату парламента рассмотреть законопроект о предоставлении правительству права вводить в стране режим чрезвычайной ситуации сразу в трех чтениях. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил глава комитета Василий Пискарев.

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«Если получится, это регламентом не запрещено, я буду просить рассмотреть законопроект и во втором, и в третьем чтении, с тем чтобы он максимально быстро вступил в силу», ― цитирует его «Интерфакс».

25 марта кабмин внес законопроект в Госдуму. Документ предусматривает право правительства координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно в том числе при возникновении эпидемий. Кабмин также сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Инфографика

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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