США и Италия обошли Китай по числу зараженных коронавирусом

США и Италия давно обошли Китай по числу зараженных коронавирусом. В Штатах число заболевших более 132 тыс. В мире коронавирусом заразились больше 700 тыс. человек.

Жертвами эпидемии стали более 33 тыс. человек. Самая большая смертность от вируса в Италии — 10 799 человек. В стране только за сутки скончались 756 заболевших. Города Италии опустели. Самый большой очаг распространения вируса в Бергамо. На втором месте по смертности

Испания, на третьем Китай.