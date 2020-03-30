Мужчину избили и ограбили на 250 тыс. рублей в Чертаново Южном

Двое неизвестных избили и ограбили мужчину на юге Москвы. Об этом 30 марта агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 28 марта на Варшавском шоссе, д.152, в Чертаново Южном. К безработному 39-летнему мужчине подошли двое неизвестных граждан, один из которых ударил потерпевшего по голове и свалил с ног на землю. После этого нападавшие похитили у мужчины документы и денежные средства. Ущерб составил около 250 тыс. рублей.

За медицинской помощью пострадавший не обращался. Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.

27 марта сообщалось, что полицейские в Москве задержали троих подозреваемых в нападении на мужчину и хищении из его квартиры имущества на 3 млн рублей.