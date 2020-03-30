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В России началось серийное производство двигателей для самолетов МС-21

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Серийное производство двигателей ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 стартовало в России. Об этом рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

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«В январе 2020 года на иркутский авиазавод уже поставлены первые изделия для установки на новейший российский самолет МС-21», — отметил он в понедельник, 30 марта, «РИА Новости».

Двигатели впервые установят на среднемагистральный самолет МС-21, сборка которого уже идет на Иркутском авиационном заводе. Первоначально они были переданы для досборки двигательных установок, после чего начнется их установка на авиалайнер.

ПД-14 — первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. В 2018 году на него был выдан сертификат типа Росавиации.

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на полеты дальностью 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и других.

Первый полет МС-21 совершил в 2017 году. Публике самолет показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет лайнер совершил на американских двигателях Pratt & Whitney.

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