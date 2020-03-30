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В Центральном парке Нью-Йорка заработает мобильный госпиталь

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают мобильный госпиталь, способный вместить 68 человек, заразившихся COVID-19, сообщает New York Post.

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В лагерь, состоящий из 14 палаток, планируется привлечь 70 врачей, руководить которыми будет доктор Эллиотт Тенпенни, лечивший пациентов, заболевших лихорадкой Эбола в Западной Африке.

«Никогда бы раньше не мог подумать, что мы приедем в Нью-Йорк, чтобы решать именно эту проблему», — заметил сам специалист.

По признанию доктора, ему в голову не могло прийти, что «Нью-Йорк в принципе может столкнуться с пандемией».

Издание отмечает, что госпиталь будет работать только для лечения уже заразившихся коронавирусом пациентов, для этого в нем есть всё необходимое, включая 10 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Указывается, что туда будут доставлять пациентов из больниц, где не хватает мест или медперсонала.

В воскресенье президент США Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в стране до 30 апреля. Американский лидер заявил, что ожидает пика смертности от коронавируса в стране через две недели.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 142 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 722 тыс. случаев заболевания, умерли почти 34 тыс. человек, вылечились — более 151 тыс. В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

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