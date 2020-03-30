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Власти Сирии усилили меры по борьбе с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Власти Сирии усиливают меры по борьбе с распространением нового коронавируса. В стране ввели комендантский час, закрыли магазины и ограничили перемещение между провинциями.

В школах и вузах продлили карантин, почти все заведения, кроме продуктовых магазинов, закрыты, но и последние работают только до начала действия комендантского часа.

Кроме того, власти усилили дезинфекцию улиц. Как отмечает «РИА Новости», сирийские граждане к проблеме отнеслись с пониманием. Они надеются, что благодаря строгим ограничениям быстрее смогут преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни.

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Комендантский час действует в Сирии с 25 марта с 18:00 до 6:00 по местному времени. После 18:00 на улицах остаются дежурить только полицейские. Многие магазины закрывают на час или полтора раньше, ведь работникам еще нужно успеть добраться до дома.

Проблем с продуктами в магазинах нет, везде можно купить антисептики. На входе некоторых магазинов даже появились бутылки с санитайзером для рук для покупателей. Большинство персонала на смену надевает одноразовые маски.

С 22 марта Сирия приостановила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса в мире. Последним стал рейс авиакомпании Syrian Air Москва–Дамаск.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 721 тыс. случаев заболевания, умерли более 33 тыс. человек, вылечились — более 151 тыс. В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них более 1 тыс. — в Москве.

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