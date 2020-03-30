На Филиппинах при взлете разбился самолет с медиками

Самолет авиакомпании Lion Air загорелся при взлете и разбился на Филиппинах.

На место инцидента прибыли пожарные службы. Тушение осложнялось тем, что воздушное судно было полностью заправлено горючим.

На борту находились восемь человек: врач, медсестра, гражданин Канады и его спутник из США, а также четыре члена экипажа.

Самолет должен был доставить гражданина Канады в Токио на лечение.