Собянин ввел дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В Москве вводится режим полной самоизоляции граждан на фоне распространения нового коронавируса, в том числе на перемещения без веских причин. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В обращении градоначальника говорится, что покидать квартиру теперь будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью, покупок в ближайшем магазине или аптеке, поездок на работу (в случае невозможности удаленно выполнять обязанности), а также для прогулок с животными (не далее 100 м от дома) и при необходимости выбросить мусор.

Кроме того, в ближайшую неделю в городе будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения.

Также оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса уточнил, что в ближайшие дни для передвижения по Москве понадобится спецпропуск. Это произойдет после публикации отдельного акта.

Решение Собянин принял после того, как многие люди не стали следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

26 марта московские власти расширили перечень ограничений в связи с распространением в стране коронавируса.

В частности, все рестораны, кафе, бары, столовые и предприятия общественного питания были обязаны закончить обслуживание в залах и уйти на доставку еды или выдачу еды на вынос.Также были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости.

Еще были закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, библиотеки, клубы, парки, музеи-заповедники. Помимо этого для всех групп населения был отменен льготный проезд на общественном транспорте. Исключение — работники системы здравоохранения старше 65 лет.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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