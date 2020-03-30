Медведев допустил принятия жестких мер из-за коронавируса

Коронавирус является угрозой всему человечеству, при неблагоприятном сценарии распространения COVID-19 в России потребуется введение более жестких мер, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, для избежания такого развития событий, надо прислушаться к словам президента и проявить самодисциплину и не создавать рисков для себя и окружающих.

Медведев назвал пандемию коронавируса «реальной угрозой для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», передает «РИА Новости».

По его словам, предпринимаются «все необходимые меры» для предотвращения распространения заболевания.

Как отметил Медведев, благодаря этому удается сдерживать быстрое распространение COVID-19. Вместе с тем, добавил он, нужно готовится к разным сценариям развития ситуации.

Неблагоприятный, по его словам, подразумевает еще более жесткие решения. Для того, чтобы это не произошло, следует внимательно отнестись к словам главы государства, проявить самодисциплину и не создавать рисков для себя и своих родных, пишет «Газета.Ру».

Замглавы Совбеза отметил, что «в истории человечества это не первая эпидемия, и все мы знаем, что объединившись люди смогли победить не одну болезнь».

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве обязательного домашнего режима самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу и для похода в ближайший продуктовый магазин или в аптеку.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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