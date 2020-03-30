Прямой эфир
Сюжет:

Виталий Петров допустил отмену сезона в «Формуле-1»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилот программы SMP Racing Виталий Петров в интервью «Известиям» рассказал о возможной отмене сезонов во всех гоночных сериях мира из-за пандемии коронавируса и вынужденном карантине.

«После анализа на коронавирус никто не звонил, значит, здоров»
Бадминтонист Иван Созонов — о карантине после турнира в Великобритании, третьем месте на All England и переносе Олимпиады

По его словам, не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год в связи с тем, что количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Петров считает, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя, и старт сезона 7 июня маловероятен.

Также спортсмен рассказал, что в программе SMP Racing много молодежи, которая выступает на международной арене и стремится попасть в «Формулу-1». Для них потеря сезона может быть достаточно болезненной, так как им важно получать новый опыт и совершенствовать свои навыки. При этом Петров напомнил, что здоровье все-таки важнее и рисковать им нельзя.

Пилот рассказал и о том, как справляется с карантином. Он заявил, что находится дома и максимально ограничил круг общения. В общественные места спортсмен не ходит, но иногда гуляет в лесу.

«Призываю всех внимательно отнестись к угрозе распространения вируса. То, что происходит в Италии и еще ряде стран Европы, — это ужасно. Не дай бог, чтобы у нас повторился такой сценарий», — добавил Петров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Потеря сезона для молодежи будет болезненной»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гран-при «Формулы-1» отложили в Азербайджане из-за коронавируса
Два этапа «Формулы-1» отменены из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020