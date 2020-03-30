Посольство РФ в США запросило данные о здоровье арестованных россиян

В связи с распространением нового коронавируса посольство РФ в США направило в Госдепартамент запрос о состоянии здоровья российских граждан, которые содержатся в американских тюрьмах. Об этом рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, посольство внимательно следит за здоровьем отбывающих наказание в США россиян и находится в тесных контактах с местными властями, говорится в сообщении дипведомстве в соцсети Facebook.

«Призываем Вашингтон руководствоваться соображениями гуманности и максимально оперативно предпринимать необходимые меры по профилактике коронавируса и оказанию квалифицированной медпомощи нашим соотечественникам. Жизнь и здоровье росграждан всегда были и будут приоритетом нашей работы в это непростое время», — заявил посол.

28 марта сообщалось, что первый заключенный, у которого ранее был диагностирован новый коронавирус, скончался в одной из тюрем США.

По последним данным, в Штатах зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. По этому показателю страна занимает первое место. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной лидерства стало проведение массового тестирования.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, на планете зарегистрировано свыше 720 тыс. случаев заболевания, умерла почти 34 тыс. человек, вылечились более 150 тыс.