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Депутат Госдумы прокомментировал введенный в Москве режим самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Подобные меры, как режим самоизоляции в Москве следовало ожидать, при этом в случае распространения эпидемии коронавируса она могут быть ужесточены. Об этом РЕН ТВ рассказал депутат Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

По его словам, врачи ожидали, что все пойдет именно так. Единственная проблема была в том, чтобы не допустить в России развития «итальянского сценария» распространения коронавируса, когда резко пошло увеличение числа заболевших. Также депутат напомнил, что именно для предотвращения подобной ситуации в Москве была введена нерабочая неделя.

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Менделевич назвал меру жесткой, но крайне необходимой для остановки распространения COVID-19. Он также заявил, что все действия властей дают стране «некую фору» и позволяют анализировать опыт зарубежных стран, которые уже прошли эти этапы. Предпочтительным депутат назвал именно азиатский путь развития, как в Китае или Южной Корее.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение из-за распространения коронавируса в России.

Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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