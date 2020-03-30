Медведев через соцсети обратился к россиянам по поводу пандемии COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев через свои социальные сети обратился к россиянам по поводу пандемии нового коронавируса и начале нерабочей недели в стране, о которой ранее сообщил президент России Владимир Путин. Обращение появилось в Instagram политика.

Медведев напомнил, что с 30 марта в России начинается нерабочая неделя, которая была введена в качестве мер против распространения коронавируса. Многие россияне находятся дома, общаются с помощью интернета в сложившихся условиях, поэтому он сам выбрал такой формат обращения.

Зампред особо отметил, что ситуация в связи с пандемией крайне серьезна, несмотря на то, что кому-то может показаться, что «происходящее — это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера», хотя в мире заражено более 500 тыс. человек и коронавирус является реальной угрозой.

Он призвал российских граждан не поддаваться панике, помнить, что в стране принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом. Отдельно зампред поблагодарил медиков, которые круглосуточно помогают пациентам и своими действиями сдерживают быстрое распространение болезни.

«Тем не менее, мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Неблагоприятный сценарий потребует принятия еще более жестких решений. Поэтому важно сделать все, чтобы этого не случилось — внимательно отнестись к обращению президента, проявить самодисциплину. Прежде всего, просто не создавать для себя и своих близких дополнительных рисков. В истории человечества это не первая эпидемия. И все мы знаем, что, объединившись, люди смогли победить не одну болезнь», — заявил Медведев.

Отметил он и экономические трудности, с которыми столкнулись многие страны мира. Россия, по его словам, столкнулась с «двойным шоком», так как к вирусу добавилось падение нефтяных котировок. Зампред напомнил, что страна уже преодолевала похожие проблемы с успехом, когда в 2014-2015 годах произошло резкое падение цен на энергоносители и введение санкций. При этом Медведев добавил, что все экономические вопросы важно, но являются вторичными, так как главной задачей сейчас является здоровье людей.

В данный момент президент, парламент и правительство делают все, что бы система здравоохранения работала максимально эффективно, но для страны важно и участие каждого из граждан. Воспринимать нерабочую неделю как каникулы — недопустимо, несмотря на хорошую весеннюю погоду.

«Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием, домашними делами, посмотрите кино, просто почитайте книги. Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения. И, что не менее важно, к себе», — добавил Медведев.

В конце обращения, зампред заявил, что любая эпидемия имеет свой жизненный цикл — она зарождается, растет и уходит, но выразил уверенность, что вместе можно преодолеть все проблемы и «выйти из этой ситуации победителями».

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение из-за распространения коронавируса в России.

Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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