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Более 30 тыс. зараженных коронавирусом скончались по всему миру

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Фото: REUTERS/Juan Medina
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За все время в мире от коронавируса скончались 30 105 человек, число зарегистрированных случаев заражения составляет 638 136. Такие данные приводятся на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки новым коронавирусом заразились более 63 тыс. человек, скончались — около 3,5 тыс. человек.

26 марта в ВОЗ усомнились, что эпидемия коронавируса в России будет идти по «итальянскому сценарию». Как заявила представитель организации в РФ доктор Мелита Вуйнович, российская система и практика здравоохранения исторически отличаются от западноевропейских. В России принят вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий на всех уровнях государственной власти, а за рубежом упор делается на профилактику, предупреждение и действие «на опережение».

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В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности. 23 марта жителей Москвы старше 65 лет или с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение из-за распространения коронавируса в России.

Так, все группы населения любых возрастов были переведены на «домашний режим самоизоляции». Покидать дома разрешается для экстренной медицинской помощи, поездок на работу в случае невозможности уйти на удаленный режим.

Также разрешено выходить в магазины за продуктами и в аптеки, для выгула домашних животных на расстояние не более 100 м от дома и для выброса мусора.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

Корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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