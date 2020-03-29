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Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Юрия Бондарева

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Фото: ТАСС/Владимир Савостьянов
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-фронтовика Юрия Бондарева, ушедшего из жизни в воскресенье, 29 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, россияне, в особенности старшее поколение, высоко ценят творчество Бондарева, ставшее «прекрасным примером повествования о героическом прошлом и героическом настоящем нашего народа».

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Соболезнования также выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«С грустью узнала, что не дожил до 75-й годовщины Победы фронтовик, писатель Юрий Васильевич Бондарев. Человек, который многое сделал для того, чтобы из нашей памяти не исчезали события Великой Отечественной войны. Юрий Васильевич писал правдиво и по-настоящему, его проза была непарадной и потому любимой многими», — цитирует ее ТАСС.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Он участвовал в сооружении оборонительных укреплений под Смоленском, форсировании Днепра и освобождении Киева. После Великой Отечественной войны поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, где окончил семинар К. Паустовского.

Бондарев является автором военных рассказов, повестей и романов, а также сценария фильма, снятого по роману «Горячий снег» о событиях Сталинградской битвы. Один из авторов сценария фильма-эпопеи «Освобождение» и фильма «Батальоны просят огня». Именно эти произведения принесли ему широкую известность. Он являлся лауреатом Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Героем Социалистического Труда.

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