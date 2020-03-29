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В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Городские власти 29 марта приняли решение об ужесточении ограничительных мер. Жителей столицы вне зависимости от возраста обязали не покидать свои дома. Выйти можно за неотложной медицинской помощью, для поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку. Также горожане смогут выгуливать домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или выносить мусор.

Кроме этого, после принятия соответствующего акта правительством Москвы выход из дома будет разрешен только гражданам со спецпропусками. Безработным жителям столицы выплатят компенсации в размере 19,5 тыс. рублей.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, 64 человека вылечились, восемь — скончалось. Позднее стало известно о смерти еще одного пациента с COVID-19 в Псковской области.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

коронавирус

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