В Брянской области выделили 44 млн рублей на выплаты ветеранам

Власти Брянской области выделили 44 млн рублей на выплаты участникам Великой Отечественной войны в канун юбилея Великой Победы. Каждый получит по 75 тыс. рублей.

Такое решение принял глава региона Александр Богомаз. Он не раз заявлял о долге нынешнего поколения перед теми, кто спас Родину. Об этом информирует интернет-газета «Брянские новости». Еще 26,5 млн рублей направят на выплаты по социальным контрактам некоторым категориям граждан. Помощь вырастет с 20 тыс. рублей до 50−100 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с празднованием 75-летия Великой Победы все ветераны — граждане РФ получат выплаты из федерального бюджета, максимальная сумма составит 75 тыс. рублей. На эти средства смогут рассчитывать инвалиды войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией и Великой Отечественной.