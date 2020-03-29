В США велосипедист сбил пешехода

В американском штате Колорадо подростка на пешеходном переходе сбил велосипедист.

Молодой человек собирался перейти проезжую часть. Машины остановились, чтобы пропустить его, но в это время на дорогу выехал велосипедист, на скорости он сбил пешехода. Подросток упал, но серьезных травм не получил.