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В Якутии возбудили дело из-за убийства семьи

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В Якутии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК.

В одном из домов обнаружили тела четырех человек. Среди убитых двое детей, подозреваемого задержали.

Во время поимки подозреваемого ранен сотрудник полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил сотрудника правоохранительных органов ножом.

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