В Якутии возбудили дело из-за убийства семьи

В Якутии возбудили уголовное дело по факту убийства семьи. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК.

В одном из домов обнаружили тела четырех человек. Среди убитых двое детей, подозреваемого задержали.

Во время поимки подозреваемого ранен сотрудник полиции. Мужчина оказал сопротивление и ударил сотрудника правоохранительных органов ножом.