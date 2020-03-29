Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер в Москве на 97-м году жизни
Общество
В Уфе в парке разогнали жаривших шашлыки людей
Общество
Пациент с диагнозом «коронавирус» скончался в Псковской области
Общество
Москвичам пообещали резкое похолодание в течение нескольких часов
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Сюжет:

Украинский премьер предложил сократить финансирование спорта и кино

0
Фото: ТASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины предлагает пересмотреть государственный бюджет и сократить расходы на спорт из-за того, что большая часть спортивных соревнований была перенесена на следующий год, также будет пересмотрено финансирование Государственного агентства по вопросам кино, об этом в воскресенье, 29 марта, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт», — написал он в своем Telegram-канале.

Выход из изоляции: как в условиях карантина работают волонтеры
Число заявок от людей, попавших в сложную ситуацию в самоизоляции, за неделю превысило 5 тыс.

Глава украинского правительства добавил, что кабмин планирует продолжить финансирование Государственного агентства по вопросам кино только на 60%. После стабилизации эпидемиологической ситуации в стране все показатели будут вновь пересмотрены.

В этот же день Шмыгаль предложил вдвое урезать оклады чиновников, получающих более $1680. Исключение могут сделать для тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом или занимается вопросами нацбезопасности и обороны, пишет «Газета.ру».

По данным на 29 марта, на Украине количество заболевших COVID-19 достигло 356. За прошедшие сутки заразились 46 человек.

Из-за пандемии Киев ввел общенациональный карантин до 24 апреля, по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 142 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
Последняя группа российских туристов покинула ОАЭ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020