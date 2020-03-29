Украинский премьер предложил сократить финансирование спорта и кино

Правительство Украины предлагает пересмотреть государственный бюджет и сократить расходы на спорт из-за того, что большая часть спортивных соревнований была перенесена на следующий год, также будет пересмотрено финансирование Государственного агентства по вопросам кино, об этом в воскресенье, 29 марта, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава украинского правительства добавил, что кабмин планирует продолжить финансирование Государственного агентства по вопросам кино только на 60%. После стабилизации эпидемиологической ситуации в стране все показатели будут вновь пересмотрены.

В этот же день Шмыгаль предложил вдвое урезать оклады чиновников, получающих более $1680. Исключение могут сделать для тех, кто задействован в борьбе с коронавирусом или занимается вопросами нацбезопасности и обороны, пишет «Газета.ру».

По данным на 29 марта, на Украине количество заболевших COVID-19 достигло 356. За прошедшие сутки заразились 46 человек.

Из-за пандемии Киев ввел общенациональный карантин до 24 апреля, по всей стране введен режим чрезвычайной ситуации.

С 27 марта Украина прекратила пассажирские перевозки любым видом транспорта через границы на фоне распространения коронавируса.

В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились 142 тыс.