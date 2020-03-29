Восемь человек погибли при взлете самолета на Филиппинах

Самолет авиакомпании Lion Air загорелся при взлете и разбился на Филиппинах. Об этом пишет местная газета Manila Bulletin со ссылкой на представителей международного аэропорта Манилы в воскресенье, 29 марта.

По информации издания, возгорание началось перед взлетом. По неподтвержденной информации, ему предшествовал взрыв. Свидетели сообщили, что пожар в самолете начался во время взлета.

На место инцидента прибыли пожарные службы. Тушение осложнялось тем, что воздушное судно было полностью заправлено горючим.

На борту находились восемь человек: врач, медсестра, гражданин Канады и его спутник из США, а также четыре члена экипажа, пишет «Газета.ру». Самолет должен был доставить гражданина Канады в Токио на лечение.

Ранее, 26 марта, пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair отложил вылет из Сургута в Ханты-Мансийск из-за возникшего искрения проводки правого двигателя воздушного судна. На его борту находились 12 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.