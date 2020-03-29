Прямой эфир

Восемь человек погибли при взлете самолета на Филиппинах

0
Фото: REUTERS/Jhun Gil Siriban Aguhob
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании Lion Air загорелся при взлете и разбился на Филиппинах. Об этом пишет местная газета Manila Bulletin со ссылкой на представителей международного аэропорта Манилы в воскресенье, 29 марта.

По информации издания, возгорание началось перед взлетом. По неподтвержденной информации, ему предшествовал взрыв. Свидетели сообщили, что пожар в самолете начался во время взлета.

На место инцидента прибыли пожарные службы. Тушение осложнялось тем, что воздушное судно было полностью заправлено горючим.

На борту находились восемь человек: врач, медсестра, гражданин Канады и его спутник из США, а также четыре члена экипажа, пишет «Газета.ру». Самолет должен был доставить гражданина Канады в Токио на лечение.

Ранее, 26 марта, пассажирский самолет ATR-72 авиакомпании Utair отложил вылет из Сургута в Ханты-Мансийск из-за возникшего искрения проводки правого двигателя воздушного судна. На его борту находились 12 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем
Подавший сигнал бедствия Boeing 747 приземлился на Алеутских островах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020