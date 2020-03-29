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Хоккеист Бучневич объяснил переезд из Нью-Йорка в Череповец на время карантина

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Фото: ТАСС/Zuma/Kostas Lymperopoulos
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич назвал причину, по которой после остановки сезона в Северной Америке он решил вернуться на родину. 24-летний игрок проводит паузу в регулярном чемпионате НХЛ из-за пандемии коронавирусной инфекции в родном городе.

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«Уехал из Нью-Йорка в Череповец, потому что это мой любимый город. Думаю, что в Нью-Йорке все равно бы было безопасней. Только я там бы с ума сошел. Как я понял, пауза в чемпионате продлится еще долгое время. Вроде бы в городе карантин точно будет действовать 6–8 недель. Это что же мне там два месяца дома сидеть? Какой смысл? Лучше уж в Череповце», — сказал Бучневич в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По словам хоккеиста, четыре дня перед возвращением в Россию он провел в компании друзей из команды — вратаря Игоря Шестеркина и форварда Артемия Панарина. Бучневич гостил в доме Панарина и его девушки Алисы Знарок в пригороде Нью-Йорка.

«Сидели у Панарина дома четыре дня. Да, всё круто, загородный дом, но в гостях хорошо, а дома лучше. Вот что бы я там делал? Артемий и Алиса нас отлично принимали, спасибо им большое за это», — заметил Бучневич.

Форвард согласился, что главная проблема всех игроков НХЛ, у которых сезон официально не закончен, — как поддерживать форму. Нападающий отметил, что не выходил на каток после матча регулярного сезона НХЛ с «Колорадо» 12 марта. После этого игрового дня в лиге приняли решение о бессрочной паузе.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в Китае, в городе Ухань в провинции Хубэй. В начале 2020 года вирус распространился по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. За два дня после этого решение об остановке сезонов приняли в ряде крупных североамериканских лиг, в том числе в НХЛ и Национальной баскетбольной ассоциации. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

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