Температура в Москве второй день подряд побила рекорды 2007 года

Температура воздуха в Москве достигла рекордной за все годы наблюдений отметки в 17,4 градуса. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наблюдения ведутся 142 года, и всё это время в столице не было такой высокой температуры 29 марта, рассказал Вильфанд «РИА Новости». При этом не исключено, что в течение дня столбики термометров поднимутся еще выше. Ранее рекордным было 2007 год с 16,5 градуса.

Вильфанд напомнил, что накануне также был побит рекорд тепла. Однако завтра должно начаться похолодание и «уже точно будет не до рекордов», сказал он.

28 марта воздух в Москве прогрелся до 16,3 градуса, на градус выше, чем в 2007 году.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе в Москве в ночь на вторник столбик термометра упадет до семи градусов мороза. Днем будет не выше +4 градусов, возможен снег. Со среды погода начнет постепенно улучшаться, но прежнее тепло не вернется.