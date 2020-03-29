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В Сочи на автомобильном посту Магри остановлен поток туристов

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Фото: администрация города Сочи
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Поток туристов остановлен на автомобильном посту Магри в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в воскресенье, 29 марта, в администрации города.

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«В Сочи остановлен поток туристов через автомобильный пост Магри. <...> Через пост за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали. <...> В целом на посту поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое. Сейчас это около 2 тыс. автомобилей в сутки — в основном въезжают местные жители. На выезд из города поток транспорта, наоборот, увеличился», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в регионе временно ограничены межмуниципальные перевозки пассажиров заказными автобусами и транспортом регулярных перевозок. По поручению властей также закрыты 35 автовокзалов, в том числе и сочинский. Официальные рейсы между городами края остановлены.

Также уточняется, что действует ограничение на осуществление заказных и регулярных перевозок пассажиров.

На сегодняшний день известно, что в пункте обсервации Сочи находятся 34 инфицированных пациента, вернувшихся из очагов заражения.

Днем ранее постояльцы сочинского отеля пожаловались на выселение из гостиницы, несмотря на оплаченное проживание до 30 марта.

27 марта Ростуризм заявил, что гостиницы, пансионаты и дома отдыха должны прекратить прием постояльцев с 28 марта по 1 июня. Но выселять тех, кто там уже проживает, не нужно, им надо только создать необходимые условия для самоизоляции, пишет «Российская газета». Тогда же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания заявил, что заселение в отели региона из-за коронавируса запрещается. При этом он подчеркнул, что тех, кто уже заехал раньше, выгонять не будут.

26 марта мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились более 146 тыс.

В России 1534 заболевших, из них 1014 — в Москве. От заболевания умерли восемь человек.

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