Песков не исключил дальнейшего проведения G20 в виртуальном формате

Работа «Большой двадцатки» может быть продолжена в формате видеоконференций. Об этом в воскресенье, 29 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет продолжен. Тем более в нынешних условиях. Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов», — сказал он.

Песков также отметил, что после последнего саммита сложилось «ощущение его результативности».

«Декларация готовности к этому (международному) сотрудничеству — это само по себе большой результат», — сказал он.

Саммит «Большой двадцатки» был проведен по видеосвязи 26 марта из-за распространения коронавируса. Лидеры приняли итоговое заявление. Согласно документу, страны G20 договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию. Кроме того, страны обязались «не жалеть никаких усилий» для того, чтобы защитить жизни, сохранить рабочие места и доходы людей, оказать помощь всем нуждающимся в поддержке странам.

Ранее в тот же день журналисты кремлевского пула опубликовали фотографию президента России Владимира Путина, который принимает участие в первом в истории виртуальном саммите «Большой двадцатки».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 29 марта, всего в мире подтверждено свыше 678 тыс. случаев заболевания, скончались 31 тыс. человек, вылечились более 147 тыс. пациентов.